Dikkat: 150 bin TL'den başlıyor! Bu otomobil modellerine adeta teklif yağıyor…

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Otomobil pazarındaki fiyat artışı, pek çok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Öte yandan bazı otomobil tutkunları, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uygun fiyata satışa çıkartılan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya göre uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemiyle ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri ise yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte söz konusu 150 bin TL'den başlayan ve adeta teklif yağan o otomobil modelleri...