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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 20:21

Dikkat: 150 bin TL'den başlıyor! Bu otomobil modellerine adeta teklif yağıyor…

Otomobil pazarındaki fiyat artışı sonrasında pek çok vatandaş icradan satışa sunulan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. İşte söz konusu 150 bin TL'den başlayan araba modelleri…

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