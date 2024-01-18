Dikkat: 130.000 TL ile 550.000 TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş, yeni araba alma isteğinden vazgeçti. Ayrıca vazgeçmeyen bazı vatandaşlar, alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidebiliyor. Öte yandan kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 130.000 TL ile 550.000 TL arası, adeta kapış kapış giden otomobiller...