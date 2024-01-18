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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 22:03

Dikkat: 130.000 TL ile 550.000 TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok vatandaş alternatif tercihlere de yönelebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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