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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 14:23 |

Devlet desteğiyle 18 yaşında kurdu! Çiftliğini 14 bin tavuklu işletmeye dönüştürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu ve 400 tavukla başladığı çiftliğini, 7 yılda 14 bin tavuk bulunan, günde 12 bin 500 yumurta üretilen işletmeye dönüştürdü.

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