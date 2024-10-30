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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 16:10

Devlet desteği ile köyünde tesis kurdu! 5 Ülkeye ihracata hazırlanıyor

Osmaniye'deki köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturup iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Yöre halkından 15 kişinin çalıştığı işletmede, istihdama katkı sağlanıyor.