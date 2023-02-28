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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:42

Depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören Ceyhanlı afetzede çiftçiler, tarlalarında ekim yapmaya devam ediyor. Çiftçi Kenan Balkı “Türk çiftçisi olarak üretmek zorundayız” dedi.

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