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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 16:33

Denize kıyısı olmamasına rağmen Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Kahramanmaraş'ta 10 -11 Eylül'de 3. Geleneksel Balık Festivali gerçekleştirilecek.

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