Denize kıyısı olmamasına rağmen Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

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Festivalin balık üretim ve tüketiminde farkındalık oluşturulması amacıyla planlandığını ifade eden Özdemir, "Arkadaşlarımız bir farkındalık oluşturmak, insanların balık tüketmesine olan ihtiyacı daha tetiklemek balığın önemli bir gıda olduğunu, çocuk ve insanların beyninin gelişiminde sağlık açısından tüketilmesi gerekilen bir gıda olduğunu insanlara daha iyi anlatmak için festival yapılacak. Aynı zamanda da bu Kahramanmaraş'ı tanıtmaya da yardımcı olacak çünkü 29 dernek ve kuruluş bu festivale katılacak." diye konuştu.