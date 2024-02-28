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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:31

Dedesinin özel köfte tarifiyle işletmeci oldu! Kişnişle yoğrulup ve özel yöntemle pişiriliyor

Eskişehir'de yaşayan girişimci Şimal Su Gürel, dedesinin kişnişle zenginleştirdiği özgün tarifiyle yıllar önce Ordu'da pazarlarda pişirip satışını yaptığı 'Babino köfte'yi ortağıyla açtığı lokantada müşterilerine servis ediyor.

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