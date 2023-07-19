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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:20

Dağdan akan tuzlu su geçim kaynağı oldu! 3 ayda 150 bin lira kazandırıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağdan doğal olarak akan tuzlu suyu işleyerek kristal tuza dönüştüren 45 haneli Derince köyünde aileler, 3 ayda 150 bin lira kazanıyor.

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