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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2024 Pazar 10:36

Dağ başında kar sularıyla yetiştirmeye başladı... Köydeki herkes para kazanıyor

Bursa'nın kırsal Keles ilçesinde 900 rakımda sera kuran çiftçi Mehmet Sakarya, bölgenin iklim nedenleriyle tarıma uygun olmamasına rağmen süs bitkileri yetiştiriyor.

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