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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:56

Dacia olmaz dedirtti: O SUV otomobili yetişen alıyor! Egea'dan bile ucuz Duster fırsatı

Dacia, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok SUV tutkunun dikkatini Duster aracı ile çekiyor. Çünkü Dacia Duster SUV otomobil modeli, şık tasarımı ve performansı ile ilgi odağı olabiliyor. Öte yandan açıklanan 2024 Ağustos ayı fiyat listesi kontrol edildiğinde, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından ucuz olduğu görüldü. Detaylar haberimizde…