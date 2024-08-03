Dacia olmaz dedirtti: O SUV otomobili yetişen alıyor! Egea'dan bile ucuz Duster fırsatı

Dacia otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini Duster SUV otomobil modeli ile çekiyor. Çünkü söz konusu otomobil, uygun fiyatlı sıfır SUV satın almak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Nitekim Dacia Duster SUV otomobil modeli, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz.
EGEA'DAN BİLE UCUZ DUSTER SUV FIRSATI
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında vatandaşlar yeni araç arayışına girişti. Ayrıca otomotiv firmaları, sundukları çeşitli kampanyalarla vatandaşları cezbetmeye çalışabiliyor. Öte yandan uygun fiyatlı sıfır araba satın almak isteyen birçok vatandaş; Dacia, Fiat ve Hyundai gibi otomotiv firmalarının güncel fiyat listesini kontrol ediyor.
Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'de uygun fiyatlı araba satın almak isteyen birçok vatandaşın gündeminde. Ayrıca Fiat'ın özellikle Egea modelleri pek çok insanın ilgisini çekiyor.
Bunun yanı sıra Fiat Egea Sedan Easy donanım 2024 model yılı 1.6 M.Jet 130 HP GSR versiyon araba modeli, kampanyalı olarak 1.242.900 TL'den satışa çıkartıldı.
Bu noktada Fiat Egea Sedan Easy donanım arabadan bile ucuz olarak dikkat çeken Duster SUV modeli, Dacia olmaz dedirtti bile dedirtebiliyor. Zira o SUV otomobili adeta yetişen alıyor.
Dacia Duster SUV otomobil modelinin bazı Fiat Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından ucuz olması, söz konusu arabaların güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim hem Dacia Duster hem de Fiat Egea Sedan Easy donanım arabanın 3 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
DACİA DUSTER 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Fiyatı: 1.189.900 TL. Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg.
Fiyatı: 1.283.000 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC.
Fiyatı: 1.223.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC.
Fiyatı: 1.413.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4.
Fiyatı: 1.455.000 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4.
Fiyatı: 1.567.000 TL. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4.
Fiyatı: 1.327.900 TL. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC.
Fiyatı: 1.378.900 TL. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC.
Fiyatı: 1.636.000 TL. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4.
FİAT EGEA SEDAN EASY 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Fiyatı: 1.007.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli.
Fiyatı: 1.047.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.009.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli.
Fiyatı: 1.185.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel.
Fiyatı: 1.289.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel.
Fiyatı: 1.353.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel.
Fiyatı: 1.383.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.345.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel.
Fiyatı: 1.447.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli.