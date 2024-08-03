Dacia olmaz dedirtti: O SUV otomobili yetişen alıyor! Egea'dan bile ucuz Duster fırsatı

Dacia otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini Duster SUV otomobil modeli ile çekiyor. Çünkü söz konusu otomobil, uygun fiyatlı sıfır SUV satın almak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Nitekim Dacia Duster SUV otomobil modeli, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz.