Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.