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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:37

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri yarın törenle atılacak.

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