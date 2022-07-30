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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:42

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak! Detaylar belli oldu

Son yıllarda yükselen konut fiyatları ve kiralardaki artışlar için hükümet düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak olan projede dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi yapılacak. Vatandaşların konut yapabilmesi için devlet hazinesine bağlı araziler de satışa çıkarılacak. Konut ve arsaların satışları ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayından bizzat duyuracak.

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