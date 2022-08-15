Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketleri'nde yapılacak indirim bugün başlayacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.