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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başladı

35745 Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü (bugün) itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçecek.

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