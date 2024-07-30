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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 13:44

Çorum'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! 2007 yılında deneme amacıyla ekildi

İlçede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla özellikle dağlık bölgelerdeki köylerde çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.