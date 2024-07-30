Çorum'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! 2007 yılında deneme amacıyla ekildi

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, AA muhabirine, İskilip'te çilek üretiminin 750 dekara kadar yükseldiğini söyledi.





İlçede 520 ile 1650 rakımları arasında çilek yetiştirildiğini belirten Efe, "Bölgemizdeki gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ve toprağımızın potasyum zenginliği nedeniyle çileğimizin aroması fazladır." dedi.