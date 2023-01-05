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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:37

Çöplerden bir şehrin enerjisini karşılıyorlar! 10 bin megavat elektrik üretildi

Avrupa Birliği (AB) fonları ile Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) bünyesinde kurulan ve yaklaşık 12 yıldır işletilen “Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi”nde 2022 yılında çöpten 10 bin megavat (MW) elektrik enerjisi üretildi.

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