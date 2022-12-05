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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:20

Ciro 700 bin liradan 6,1 milyon liraya yükseldi! Fabrika gibi okul

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde arı gibi çalışan öğrencilerin üretimi sayesinde okulun cirosu katbekat arttı.

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