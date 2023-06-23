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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:37

Çiftçiler hem üretecek hem de ata tohumunu geleceğe taşıyacak! Bayburt'a ekolojik köy

Bayburt'ta hayata geçirilen ekolojik köy projesi ile dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasının yanı sıra ata tohumlarının geleceğe taşınması hedefleniyor.

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