Chery'den sıfır SUV fırsatı: Otomobil alacaklar bayilere koşuyor! Dacia Duster'dan bile ucuz

Chery otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini uygun fiyatlı Omoda 5 SUV aracı ile çekiyor. Ayrıca açıklanan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Chery Omoda 5 SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olduğu görüldü.
DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ CHERY OMODA 5
Dacia otomotiv firması, Türkiye'de SUV satın almak isteyen birçok vatandaşın dikkatini Duster modeli ile çekiyor. Çünkü Dacia Duster modeli, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile pek çok vatandaşın ilgi odağı olabiliyor.
Öte yandan açıklanan güncel Dacia Duster fiyat listesi kontrol edildiğinde, 2024 model yılı Essential Blue dCi 115 bg 4x4 versiyon aracın 1.567.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Bunun yanı sıra Journey Blue dCi 115 bg 4x4 versiyon araç, 1.636.000 TL.
Chery Omoda 5 fiyat listesi kontrol edildiğinde ise, Vision donanım SUV otomobilin 1.522.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü.
Bu noktada Dacia Duster'dan bile ucuz olarak ön plana çıkan Chery Omoda 5 SUV araç, otomobil alacaklar adeta bayilere koşuyor bile dedirtebiliyor.
Chery Omoda 5 SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olması, her iki SUV aracın da güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim hem Dacia Duster hem de Chery Omoda 5 SUV otomobil modelinin 25 Temmuz 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
CHERY OMODA 5 OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Vision. Fiyatı: 1.522.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Intelligent. Fiyatı: 1.662.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Exceptional. Fiyatı: 1.782.000 TL.
DACİA DUSTER OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.189.900 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.283.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.223.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.413.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.455.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.567.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.327.900 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.378.900 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.636.000 TL.