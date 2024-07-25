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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 14:21

Chery'den sıfır SUV fırsatı: Otomobil alacaklar bayilere koşuyor! Dacia Duster'dan bile ucuz

Chery otomotiv firması, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini Omoda 5 SUV otomobil modeli ile çekiyor. Çünkü söz konusu SUV otomobil, uygun fiyatının yanı sıra şık tasarımı ile yoğun ilgi görüyor. Ayrıca açıklanan Chery Omoda 5 fiyat listesi kontrol edildiğinde, bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olduğu görüldü. İşte detaylar…