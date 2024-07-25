Chery'den sıfır SUV fırsatı: Otomobil alacaklar bayilere koşuyor! Dacia Duster'dan bile ucuz

Chery Omoda 5 SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olması, her iki SUV aracın da güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim hem Dacia Duster hem de Chery Omoda 5 SUV otomobil modelinin 25 Temmuz 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.