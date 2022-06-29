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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:25

Ceyhan'dan Türkiye'nin ekonomisine dev katkı! Bölge halkı sevinç yaşıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor.

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