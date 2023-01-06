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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 16:54

ÇEPNİ başarıyla yerleştirildi! Karadeniz gazında bir aşama daha geçildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak 'Çepni'nin deniz tabanına indirildiğini duyurdu.

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