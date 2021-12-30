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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:55

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi! Hangi telefon kaç taksitle alınabilecek?

Cep telefonu alacaklar dikkat! Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki 'sıfır' ve 'yenilenmiş' telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı. BDDK'nin ardından yeni düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı da duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, Taksitle telefon alınıyor mu? Taksitle telefon nasıl alınır? Cep telefonu kredi kartına kaç taksit yapılıyor? soruları sıkça sorulmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

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