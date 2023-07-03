Cambridge mezunu kadın çiftçi! Yetiştirmeye başladığı mor patatesle dikkat çekiyor

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2013 yılında Cambridge Üniversitesi'nde "besin intolerans" eğitimi almak üzere İngiltere'ye giden Hayriye Kuşçu, Türkiye'ye döndükten sonra işini kurup zayıflama merkezleri açtı. Var olan işinin yanında aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçiliğe başladı.

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Birçok ürünün yanı sıra Türkiye'de ilk kez denenen mor patateslere merak saldı. 2020 yılında, herkesin ektiğinden farklı bir ürün ekmek üzere Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yaptı.

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Çiftçilikten kazandığı parayı özellikle şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak için kullanan Kuşçu, onlara yardımcı olmak amacıyla 2020 yılında kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin de başkanlığını sürdürüyor. Kooperatifin Amasya şubesi de faaliyetlerine başladı.

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Besin değeri yüksek şifa deposu mor patatesin dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten 45 yaşındaki Kuşçu, "Amerika ve Avrupa'da çok ciddi tüketicisi var. Biz Türkiye'de üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız." dedi.

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İnsan vücuduna çeşitli faydalarının bulunduğuna işaret ettiği mor patatesin İnka medeniyetinde kral ve kraliçelerinin yiyeceği olarak bilindiğini hatırlatan Kuşçu şunları söyledi:

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"Eskişehir'de 4 yıl önce ilk etapta 10 dönümle başlamıştık. Bu yıl 120 dönüm ekiyoruz. Şimdi gittiğimiz bölgelerde önder çiftçilerden, ziraat mühendislerinden destek alıyoruz. Kadınlarla birlikte dikim yapıp üretimini sağlamayı amaçlıyoruz."

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Amasya bölgesinde daha önce mor patates ekimi yapmadıklarını değinen çiftçi Oğuz Çelik de, çalışkanlığıyla örnek olan Hayriye Kuşçu'nun başlattığı çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

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