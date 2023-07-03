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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 15:48

Cambridge mezunu kadın çiftçi! Yetiştirmeye başladığı mor patatesle dikkat çekiyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde ‘besin intolerans' eğitimi alan Hayriye Kuşçu, memleketi Eskişehir'de yetiştirmeye başladığı mor patatesle dikkat çekiyor. Amasya'ya gelip giydiği şalvarla traktörün direksiyonuna geçen evli ve 2 çocuk annesi Kuşçu, şifa deposu mor patateslerden ekti.

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