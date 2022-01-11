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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 09:26

Çalışan anneye verilen destekler nelerdir?

Kadın istihdamının artışı, kadın çalışanların anne olduktan sonra iş yaşantısında karşılaştığı zorlukları da beraberinde getirdi. Doğum izni, süt izni gibi annenin çocuğuna vakit ayırması gereken durumlar özel sektörde ücretsiz izne tabi olunca, devlet hem işverenin hem de çalışanın mağduriyetini gidermek adına türlü ödenekler sunmaya başladı.Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. 2022 yılından çalışan annelerin alacağı destek tutarı 22 bin lirayı geçecek. Çalışan anneler ne gibi destekler alıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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