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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:48

Bunu da başardık... Sıfır atık ile zeytinyağı üretimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan, sıfır atık ile zeytinyağı üretimi yaptı

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