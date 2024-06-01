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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 10:32

Bulgaristan sınırında 24 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 24 kilometreye varan kuyruk oluşturdu. Komşu ülkenin Schengen bölgesine dahil olmasının ardından Lesovo Gümrük Kapısı'nda kontrolleri sıklaştırması nedeniyle oluşan kuyruklarda bekleyen TIR şoförleri, uzun bekleme sürelerinden şikayet edip, şartlarının iyileştirilmesini istedi.

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