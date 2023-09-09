Bugün altın ne kadar? 9 Eylül 2023 gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN ONS NE KADAR?
Altın Ons alış fiyatı 1.918,52 dolar, satış fiyatı 1.1919,21 dolar olarak belirlendi.
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
22 Ayar bileziğin gramı 1.546,28'den alınırken, 1.555,86'den satılıyor.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın 11.028,47 TL'den alınırken, satışı 11.171,95 TL'den yapılıyor.
KULPLU REŞAT ALTIN NE KADAR?
Kulplu reşat altın 11.030,69 TL'den alınıyor, 11.174,20 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını 10.996,00 TL'den alınıyor, 11.139,00 TL'den satılıyor.