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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 09:58

Bugün altın ne kadar? 9 Eylül 2023 gram ve çeyrek altın fiyatları...

Hafta sonu altın fiyatları merak ediliyor. Bugün altın almak isteyen vatandaşlar sabah saatleri itibari ile altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altının gramı 1.655,56 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 2.795,00 TL'den satılıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatları...

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