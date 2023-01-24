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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 13:51

Bu tesis ekonomiye can suyu olacak! 109 ton altın keşfedildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak altın işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor.

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