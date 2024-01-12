Bu otomobillere adeta teklif yağıyor: 130 bin TL'den başlıyor!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri yoğun ilgi görüyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 130 bin TL'den başlayan ve adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri...