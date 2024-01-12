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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 20:40

Bu otomobillere adeta teklif yağıyor: 130 bin TL'den başlıyor!

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri birçok vatandaşın dikkatini çekebiliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. İşte 130 bin TL'den başlayan ikinci el otomobil modelleri…

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