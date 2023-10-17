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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:52

Bu otomobillere adeta teklif yağıyor: 100 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor...

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok insan sıfır araba almakta zorlanıyor. Bu noktada pek çok vatandaş icradan satılan ikinci el otomobilleri de uygun fiyatları nedeniyle tercih edebiliyor. İşte söz konusu 100 bin TL'den başlayan o otomobiller...

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