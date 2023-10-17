Bu otomobillere adeta teklif yağıyor: 100 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor...

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Otomobil fiyatlarındaki artış, insanları alternatif tercihlere de yönlendirebiliyor. Bu noktada pek çok vatandaş, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satışa çıkartılan ikinci el arabalara da yönelebiliyor.





Piyasaya göre uyguna satışa çıkartılan otomobiller, açık artırma sistemiyle ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan arabalara adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 100 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden o otomobiller...