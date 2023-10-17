Bu otomobillere adeta teklif yağıyor: 100 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor...

Otomobil fiyatlarındaki artış, insanları alternatif tercihlere de yönlendirebiliyor. Bu noktada pek çok vatandaş, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satışa çıkartılan ikinci el arabalara da yönelebiliyor.
Piyasaya göre uyguna satışa çıkartılan otomobiller, açık artırma sistemiyle ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan arabalara adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.
İşte söz konusu 100 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden o otomobiller...
2001 Model, TOFAS-FIAT Marka, 131 AXC 1A Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Motor Gücü 1450HP, Motor Hacmi 1581cm3, Rengi Mavi.
Fiyat: 140 bin TL
2004 Model, RENAULT Marka, Clio Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1149cm3, Rengi Beyaz.
Fiyat: 300 bin TL
2006 Model, HYUNDAI Marka, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 Kapı, Rengi Gri.
Fiyat: 260 bin TL
2004 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6 ELEGANCE Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 300 bin TL
2008 Model, FIAT Marka, LINEA 1.3 MULTİJET ACTİVE STD Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Motor Hacmi 1300cm3, Rengi Gri.
Fiyat: 200 bin TL
2000 Model, Otomobil Marka, 2000 Model, Tofaş Fiat DOĞAN 1.6 İE model, Benzin - Lpg yakıtlı, Düz vites, Kırmızı(Şiraz) Renkli.
Fiyat: 120 bin TL
2000 Model, OPEL Marka, ASTRA 1.6 NB GL AC ABS Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah.
Fiyat: 100 bin TL