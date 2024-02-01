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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 00:13

Bu otomobiller kapış kapış gidiyor: 350.000 TL ile 400.000 TL arası!

Araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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