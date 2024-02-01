Bu otomobiller kapış kapış gidiyor: 350.000 TL ile 400.000 TL arası!

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş yeni otomobil almaktan vazgeçti. Ayrıca bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 350.000 TL ile 400.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...