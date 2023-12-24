Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor: 300 bin TL ile 450 bin TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş, bazı vatandaşların yeni araba almasını güçleştirdi. Bu noktada otomobil üreticileri çeşitli kampanyalar düzenleseler de mevcut fiyatlar birçok vatandaşın bütçesini aşabiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobiller de dikkat çekebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 300 bin TL ile 450 bin TL arası, adeta kapış kapış giden o otomobiller...