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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 00:56

Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor: 300 bin TL ile 450 bin TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın ikinci el arabalara yönelmesine neden olabiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 300 bin TL ile 450 bin TL arası, adeta kapış kapış giden arabalar…

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