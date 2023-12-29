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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 19:52

Bu otomobiller 58 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında vatandaşlar alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 58 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el araba modelleri…

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