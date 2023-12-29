Bu otomobiller 58 bin TL'den başlıyor: Kapış kapış gidiyor!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan bazı vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobilleri de değerlendirebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor.





İşte 58 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden o otomobiller...

