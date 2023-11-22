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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 20:58

Bu otomobiller 160 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaş ikinci el arabalara da yöneldi. Ayrıca bu noktada, icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor. İşte 160 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu araba modelleri…

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