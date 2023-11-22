Bu otomobiller 160 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

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Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el araba modellerini de tercih etmeye başladı. Öte yandan bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan otomobil modellerini kaçıranlar adeta pişman bile olabiliyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte 160 bin TL'den başlayan o otomobil modelleri...