Bu otomobil modelleri 130 bin TL'den başlıyor! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor…

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba alma isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyenler ise icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha ucuz fiyata satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılan ikinci el otomobillerini kaçıranlar adeta pişman bile olabiliyor. Nitekim bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız olan otomobillere adeta teklif yağıyor.





İşte söz konusu 130 bin TL'den başlayan o otomobil modelleri...