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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 21:06

Bu otomobil modelleri 130 bin TL'den başlıyor! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor…

Otomobillerdeki fiyat artışı birçok vatandaşı sıfır araba almak yerine ikinci el otomobil almaya da yöneltti. Bu noktada bazı vatandaşlar icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca piyasaya göre uygun fiyata sunulan araçları kaçıranlar adeta pişman olabiliyor. İşte 130 bin TL'den başlayan o modeller…

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