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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 19:49

Bu ikinci otomobillere adeta teklif yağıyor: 200.000 TL ile 300.000 TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobillerini de tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el arabalar da dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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