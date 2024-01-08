Bu ikinci otomobillere adeta teklif yağıyor: 200.000 TL ile 300.000 TL arası!

1 / 23



Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş yeni araba alma isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise ikinci el otomobil satın almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılamayacak durumdaki bazı araçlar da yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 200.000 TL ile 300.000 TL arası, adeta teklif yağan ikinci el otomobil modelleri...