Bu ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor: 100.000 TL ile 300.000 TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar sıfır otomobil yerine ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el arabalar da dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 100.000 TL ile 300.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...