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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 22:41

Bu ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor: 100.000 TL ile 300.000 TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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