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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 19:48

Bu ikinci el otomobiller 70 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araba almasını güçleştirdi. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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