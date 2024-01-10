Bu ikinci el otomobiller 70 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş uygun sıfır araba arayışına girişti. Bu noktada uygun fiyatı nedeniyle aile arabası olarak hafif ticari araçlar da tercih edilebiliyor. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 70 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu o ikinci el otomobiller...