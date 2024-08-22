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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:31

Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı... Çeltik üreticisi rahat bir nefes aldı

Edirne'de Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisi, Valilik desteğiyle açılan kuyular sayesinde rahat bir nefes aldı.