Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı... Çeltik üreticisi rahat bir nefes aldı

Bölgede açılan kuyuların üreticiler için sigorta görevi göreceğini belirten Arabacı, "Tunca kurudu ne yapacağız korkusu yaşamaktansa en azından kuyularımızı devreye sokarız. Maliyetimiz artar mı, tabii ki artar. Elektrik maliyetimiz 2 katına çıkar ama önemli olan bu süreci doğru yönetebilmek ve en az zararla atlatabilmek. O yüzden bu su kuyuları bizim için, üreticilerimiz için çok önemli. Burada sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu talimatı vermesi üreticilerimizin bir nebze rahat nefes almasını sağlamış oldu." dedi.