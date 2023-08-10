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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:04

Bir yıl önce kendi imkanlarıyla kurdu! İki aylık sürede 5-6 ton üretim gerçekleştiriyor

Yozgat'ta uzun yıllar ekmek fırınında çalışan Hasan Taşçı, bir yıl önce kendi imkanlarıyla 112 metrekare alanda mantar üretim tesisi kurdu. Kendi imkanlarıyla kurduğu 112 metrekarelik alanda eşi ve çocuklarıyla mantar yetiştiriciliğe başlayan Hasan Taşçı, iki aylık sürede 5-6 ton üretim gerçekleştiriyor.

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