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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15

Bir saatlik çalışma ücreti 2 bin TL! Fındık üreticilerinin patoz mesaisi başladı

Ordu'da geçen haftalarda hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındıkta patoz mesaisi devam ediyor. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcular, bir saatlik çalışma ücretinin 2 bin TL olduğunu belirtiyor.

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