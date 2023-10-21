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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:12

Bir başarı hikayesi! Kamu bankasından kredi aldı kendi işinin patronu oldu

Kamu bankasından aldığı krediyle geleneksel yöntemlerle 'şekerleme ve çikolata' üretim tesisi kurma hayalini gerçekleştiren Yeşim Tekin, ülke genelinde markalaşmayı hedefliyor.

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