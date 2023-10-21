Bir başarı hikayesi! Kamu bankasından kredi aldı kendi işinin patronu oldu

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Üniversiteye girdiği yıllarda, kendi iş yerini açmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Tekin, çikolata ve şekerleme konusunda geleneksel yöntemler kullanılarak bir tesis kurmak istediğini eşine anlattığını, yerkabuğunun üst tabakası ve en verimli katmanını anlatan "Sial" markasının böyle doğduğunu anlattı.

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Devlet tarafından "üreten kadınlar"a yönelik verilen destekleri fırsat olarak gördüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti: "Halkbank'ın verdiği 'Kadın Girişimci Kredisi-Üreten Kadınlar' kredisinden yararlandık. Malzeme mühendisi olan eşimle geleneksel yöntemlerle şekerleme ve çikolata üretimi yapacağımız Çayyolu'ndaki iş yerimizi kurduk. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumunun Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne (WOMEN-UP) hibe için başvurduk. Bir çalışan için bu yıl sonuna kadar verilecek olan hibe desteğinden de faydalandık."

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"Kalite ve lezzetin" ön plana çıktığı şekerleme ve çikolata üretmek için eşiyle kurduğu tesiste 10 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Tekin, "Klasik üretim yöntemlerinin kullanıldığı tesiste, çikolata ve şekerlemelerde glikoz kullanmıyoruz, az miktarda şeker pancarından üretilen şeker kullanıyoruz. Elle yapılan çikolata ve şekerleme üretiminin her aşamasını kontrol ediyoruz." dedi.

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- "Ürünlerimizde katkı maddesi kullanmıyoruz" Tekin, şekerleme ve çikolata üretiminde kullanılan tüm malzemelerin üretim yerlerinden temin edildiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Fıstığı Gaziantep'ten, bademi Mardin'den getirtiyoruz. Badem ve fıstığı burada kendimiz kabuklarını soyup, kavurma işlemini yapıyoruz. Katkı maddesi kullanmadığımız ürünlerimiz çok talep görüyor. İnsanlar sevdiklerine hediye etmek ya da kurumsal firmalar kıymet verdikleri kişi ve şirketlere hediye etmek için de ürünlerimizi tercih ediyor. Özel günlerinde özel ikramlar ve hediyeler için ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. Şimdiden Ankara dışından da yüksek talep görüyor ve sipariş üzerine Ankara dışına da gönderim yapıyoruz."

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Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazesini genişletebildiklerini belirten Tekin, "Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, geleneksel yöntemlerle 24 çeşit çikolata, 5 çeşit lokum ve badem ezmesi üretiyoruz. Çikolatada en iddialı olduğumuz lezzet, tahinli ve limonlu çikolata. Çikolatanın yanı sıra hiçbir katkı malzemesi kullanmadan tek çeşit el üretimi yaptığımız badem ezmesi konusunda da çok taleple karşılaşıyoruz ve bu ürünlerde de markalaşmak istiyoruz." diye konuştu.

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- "Devletin kadın girişimcilere verdiği çok sayıda destek var" Bakır kazanlarda üretimini yaptıkları lokumda da iddialı olduklarına dikkati çeken Tekin, "Lokumlarımızda kesinlikle tatlandırıcı kullanmıyoruz, gerçek ürünleri kullanıyoruz. Piyasada satılan kuru yemişli lokumlarda genellikle yüzde 8 olan kuru yemiş miktarını biz yüzde 25 olarak kullanıyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle, en iyi malzemeleri kullanarak ürettiğimiz ürünler Ankara'da doğdu ama hedefimiz Sial'i ülkenin en iyi markası haline getirmek." şeklinde konuştu.