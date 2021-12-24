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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 11:41

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Yeni yılda yüzde 60 zam yolda

Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı aylık dönemde ise yine enflasyona farkına ek yüzde 5 daha maaş zammı yapılacak.

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