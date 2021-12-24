Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Yeni yılda yüzde 60 zam yolda

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı.

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İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak.

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İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak.

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Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak.

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Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi.

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Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi. Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır.

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Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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