BİM 7 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Kasım 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Blume 8'li Nature Tuvalet Kağıdı 34,50 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca Havlu Patik Çorap, iç çamaşırı ve pelüş tokalarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünlerin başında dondurulmuş ürünler geliyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler
BİM 7 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta salı günü; Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bebek Bezleri, Temizlik ve Hijyen, Kahvaltıkılklar, Bakliyatlar, Çikolata Bisküvi ve Atıştırmalıklar, Süt ve Süt grubunda indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları
BİM 7 Kasım Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL, Ekmecik 4×100 gr Simit 35 TL, Aytaç 1000 gr Piliç Salam 39,50 TL, Dost 1 Litre Tam Yağlı Süt 25,50 TL, Duru 10×8 gr Çiya Tohumu 13,25 TL, Teksüt 1 Litre Yarım Yağlı Süt 22,75 TL, Yörükoğlu 3 Kg Az Yağlı Yoğurt 75 TL, Keskinoğlu 700 gr Çıtır Filetom 65 TL, Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 32,50 TL, Tatlan 150 gr Profiterol Helva 21,50 TL, Feast 300 gr Peynir Çubukları 59,75 TL,
Anavarza 220 gr Bal Süzme Çiçek Balı 39,75 TL, Superfresh 500 gr Patatesli Rulo Börek 37,50 TL, Keskinoğlu 700 gr Nugget Keskinoğlu 49,75 TL, Duranlar 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL, Kaanlar 1 Kg Akhisar Uslu Siyah Zeytin 84,75 TL, Superfresh 450 gr Patates Kroket 25 TL, Aytaç 750 gr Piliç Kokteyl Sosis 39,50 TL, Pınar 430 gr Açık Büfe Hindi Sosis 43 TL, Danet 100 gr Dana Macar Salam 29,50 TL, Seyidoğlu 675 gr Üzüm Pekmezi 47,50 TL, Lalin 1 Kg Geleneksel Çilek Reçeli 39,75 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 29,75 TL'den yer alıyor.
BİM aktüel kataloğu gıda ürünlerinin devamında; Duranlar 300 gr Çörekotlu Üçgen Peynir 49,50 TL, Dr. Oetker Krep 177 gr & 134 gr Pancake 24,50 TL, Danet 350 gr Dana Kangal Fermente Sucuk 115 TL, Today 45 gr Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 7 TL, Luna 250 gr Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 18,50 TL, Levent Börek 400 gr Adana Böreği 3 Peynirli 59,50 TL, Mr.No Dardanel 125 gr Bol Peynirli Üçgen Sandviç 27 TL, Mr.No Dardanel 125 gr Hindi Fümeli Üçgen Sandviç 27 TL, Cocopops 200 gr Çokotop Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 19,75 TL fiyattan satışa sunulacak.
BİM'de bu salı temizlik ve hijyen ürünleri kapsamında; Difaş Diş Fırçası 45 TL, Golden Rose Oje 25 TL, Ülker 35 gr Dido 5,75 TL, Eq Ahşap Çerçeve 69,50 TL, İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL, İlaslan Doğal Kabak Lif 55 TL, Golden Rose Lip Gloss 65 TL, Ülker 4×40 gr Albeni 22,50 TL, Le Cola 2,5 Litre Kola 24,50 TL, Sempatic Simli Pelüş Taç 25 TL, Golden Rose Maskara 69,50 TL, Sleepy Extra Hijyenik Ped 85 TL, Bolero Bambu Kadın Bato 35 TL, Eq Ahşap Kutu Organizer 129 TL, Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL olarak raflarda yerini alacak.
7 Kasım BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Mara 157 ml Saç Parfümü 35 TL, Clear 600 ml Şampuan 89,50 TL, Gloss Doğal Taş Uçlu Küpe 50 TL, Seyidoğlu 300 gr Tahin 39,75 TL, Bolero Bambu Erkek Boxer 55 TL, Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10 TL, Comfort Family Erkek Boxer 45 TL, Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL, Juss Tea 250 ml Soğuk Çay 9,50 TL, Milka 80 gr Beyaz Çikolata 22,75 TL, QuickDish 2'li İnox Sünger 19,75 TL, Comfort Family Kadın Bato 27,50 TL, Eti Browni 3×50 gr Intense 18,50 TL, Çerezza 108 gr Mısır Çerezi 23,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 41,50 TL, Sleepy 90'lı Natural Islak Havlu 25 TL, Bolero 2'li Bambu Kadın Hipster 59 TL fiyattan satılacak.
Toblerone 35 gr Sütlü Çikolata 9,90 TL, Sempatic Tüllü Simli Saç Tokası 15 TL, Cire Aseptine 30 ml El Kremi 12,50 TL, Sempatic Tüllü Simli Prenses Taç 25 TL, Blume 6'lı Nature Kağıt Havlu 39,50 TL, Peros 3 Litre Çamaşır Deterjanı 99,50 TL, Blume 8'li Nature Tuvalet Kağıdı 34,50 TL, Gloss Doğal Taş Uçlu Choker Kolye 50 TL, Taban 3'lü Altı Havlu Patik Çorap 39,75 TL, Ecosafe By Siveno Dudak Koruyucu 45 TL'den satılacak.
BİM'de bu hafta; Kişisel bakım ürünleri kapsamında; Dermokil 300 gr Saç Bakım Maskesi 45 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL, Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL, Doğanay 750 ml Gurme Şalgam Suyu 25,50 TL, Koroplast 30'lu Çok Amaçlı Islak Havlu 39,75 TL, Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL, Bebeto 250 gr Marshmallow Yumuşak Şeker 25 TL, Karam %70 100 gr Kakaolu Bitter Çikolata 17,50 TL, Milka 92 gr Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 22,75 TL, Eti Burçak 3×117 gr Kakolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 29 TL,
Ülker Coco Star 4×25 gr Hindistan Cevizli Bar 12,50 TL, Milka Milkinis 87,5 gr Süt Dolgulu Sütlü Çikolata 18,75 TL, Milka 92 gr Çilek Aromalı Bisküvili Sütlü Çikolata 22,75 TL, Comfort Family Erkek Ribana Atlet Comfort Family 57,50 TL, Mcvitie's 114 gr Karamelize Bisküvi Kremalı Gofret Ülker 16 TL, Patiswiss 80 gr Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje 39,50 TL, Biscolata 100 gr Nirvana Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 19,75 TL, Patiswiss 240 gr Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 39,50 TL fiyatlarıyla salı gününden itibaren BİM'de satışa sunulacak.