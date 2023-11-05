BİM 7 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 7 Kasım 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Blume 8'li Nature Tuvalet Kağıdı 34,50 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca Havlu Patik Çorap, iç çamaşırı ve pelüş tokalarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünlerin başında dondurulmuş ürünler geliyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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BİM 7 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







BİM'de bu hafta salı günü; Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bebek Bezleri, Temizlik ve Hijyen, Kahvaltıkılklar, Bakliyatlar, Çikolata Bisküvi ve Atıştırmalıklar, Süt ve Süt grubunda indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları