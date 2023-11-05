  • $28,3832
  • 30,5348
  • 1818.47
  • 7705.99

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2023 Pazar 14:05

BİM 7 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM 7 Kasım aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Bebek Bezleri, Hazır Gıdalar, Süt ve Süt Ürünleri, Kahvaltılıklar, Çikolatalar ve Temel ihtiyaç grubunda seçili ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak. BİM'de bu hafta ayrıca İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Takı ve Tokalar dikkat çeken ürünler oluyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.