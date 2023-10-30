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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:30

BİM 31 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 31 Ekim 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Jenny Willy Aylık Paketler 219 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca Milka marka çikolatalarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünlerin başında dondurulmuş ürünler geliyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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