BİM 31 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 31 Ekim aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Çikolata, Bisküvi ve Atıştırmalık grubunda seçili ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak. BİM'de bu hafta Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Jenny Willy Aylık Paketler, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri ve Nutella, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler oluyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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BİM 31 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BİM'de bu hafta salı günü; Nutella 1 Kg 139 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bebek Bezleri, Temizlik ve Hijyen, Kahvaltıkılklar, Bakliyatlar, Çikolata Bisküvi ve Atıştırmalıklar, Süt ve Süt grubunda indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

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BİM 31 Ekim Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Jenny Willy Aylık Paketler 219 TL, Solo Tuvalet Kağıdı Bambu Katkılı 40 Adet 159 TL, Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg 199 TL, Solo Kağıt Havlu Bambu Katkılı 16 Adet 105 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 125 TL, Solo Peçete 32,50 TL, Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 149 TL, Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 38 Yıkama 2460 ml 119 TL ,Vernel Yumuşatıcı 5 Litre 86,50 TL, Bref Dixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 92,50 TL, Komili Sıvı Sabun 4 Litre 59 TL, Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Mutfak 750 ml 29,50 TL, Domestos Wc Blok 2'li 49 TL, Molped Günlük Hijyenik Ped 40'lı 45 TL Head&Shoulders Şampuan 159 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu salı temizlik ve hijyen ürünleri kapsamında; Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın Gillette 2'li 89 TL, Palmolive Duş Jeli 4x250 ml 89 TL, Morfose Fön Suyu 240 ml 75 TL, Capitol Saç Maskesi 44,50 TL, Blade-Emotion Deodorant Roll-On Set 79 TL, Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 44,50 TL, Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 17,50 TL, Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml 44,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Doğadan 14'lü Probiyotikli Yeşil Çay 34,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 29,50 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 79,50 TL, Greenwood 50 gr Ihlamur Tomurcuklu 34,50 TL, Shazel 100 gr Hazır Türk Kahvesi Çeşitleri 18 TL fiyattan satışa sunulacak.

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