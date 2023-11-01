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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 13:59

BİM 3 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 3 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Teknolji ve Elektrikli Ev Alatleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Oyuncak grubunda muhteşem ürünler yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; LG 55 İnç UHD Smart TV 17999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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