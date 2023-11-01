BİM 3 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 3 Kasım 2023 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Telefondan Düdüklü Tencere Setine, Şarj kablolarından pijama takımlarına, oyuncaklardan nevresim setine varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Televizyonlar geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

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BİM'de 3 Kasım Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'e bu cuma; Çift sim kartlı, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 2 yıl Casper Türkiye garantili Casper Via X30 Cep Telefonu 7899 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.

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Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 7 farklı boyutta ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 55 İnç UHD Smart TV 17999 TL, Dahili uydu alıcılı Nordmende 55″ Uhd Android Tv 10399 TL, Nordmende 50″ Uhd Android Tv 8799 TL, Nordmende 43″ Fhd Smart Tv 6499 TL, Nordmende 43″ Fhd Android Tv 5699 TL, Nordmende 42″ Fhd Android Tv 5499 TL'den satışa sunulacak.

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 3 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL, Fakir Atria Elektrikli Süpürge 2499 TL, Nautica Akıllı Tartı 425 TL, Polosmart Type-C to Type 60W Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Type-C Lightning Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Type-C Şarj ve Data Kablosu 69 TL, Polosmart Lightning Şarj ve Data Kablosu 69 TL'den yer alıyor.



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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektrikli ısıtıcılar grubunda harika ürünler karşılıyor. Kumtel 5.5 Litre Yağsız Air Fryer 1599 TL, Stanley One Hand Mug Termos 649 TL, Range Buharlı Ütü 699 TL, Katlanır Masa 399 TL, House Pratik Tüy – Tiftik Toplayıcı 85 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

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BİM kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinde ise; Berlin Düdüklü Tencere Seti 579 TL, Chef's Derin Tencere 269 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 239 TL, Benante Çerezlik Seti 129 TL, Benante Aynalı Gold 4'lü Fincan Seti 279 TL, Cam Ayaklı 6'lı Dondurma-Tatlı Kasesi 119 TL, Cam Ayaklı 6'lı Kase 119 TL, Cam Sürahi 69 TL, Cam 6'lı Kahve Bardağı 69 TL, Cam Filtre Kahve Demleme Sürahisi 299 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Oval Tepsi 199 TL, Kek Saklama – Taşıma Kabı 69 TL, Bıçak Bileyici 129 TL, Paşabahçe 3'lü Semaver Çay Bardağı 47,50 TL, Desenli Kahve Bardağı 9 TL, Hazneli Rende 79 TL, Tek Fiyat Bıçak – Soyacak 47,50 TL, Saklama Kabı 16,50 TL, Telefon Tutucu 5,50 TL, Hazneli Bulaşık Teli-Fırçası 39,50 TL, Pirinç Süzgeci 14,50 TL, Baharat Takımı 27,50 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

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3 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Bebek Ürünleri ve Oyuncaklar karşılıyor. Barbie Taç Süsleme Seti 179 TL, Barbie Peri Bebek 119 TL,Barbie Saç Fırçası Süsleme Seti 179 TL, 4 Yapboz 1 Arada 39,50 TL, Lisanslı Tekli Köpük 7,50 TL, Nerf Prospect QS4 179 TL, Gokidy Kendi Oyun Hamurunu Yap Seti 69 TL, Gokidy Büyük Teker Metal Arazi Aracı 59 TL'den satılacak.



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BİM'de bu hafta Oyuncak grubu fırsat ürünlerinin devamında; Konuşan Cansu Bebek 40 cm 179 TL, MGS Oyuncak Yemek Seti – Çay Seti 19,50 TL, MGS Luna'nın Motosikleti 119 TL, Işıklı Yoyo 59 TL, Aktivite Kitapları 19,50 TL, Diytoy Manyetik Tablet Alfabe Seti 79 TL, Eolo Hikaye Kitapları 22,50 TL, Oyuncak Gurme Hamburger Tost Seti 89 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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BİM 3 Kasım Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Welsoft Battaniye 299 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 135 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL, Casilli Termal Tayt 89 TL, Kadın Fitilli Pantolon 69 TL, Kadın Pijama Takımı 219 TL, Çocuk Polar Alt 69 TL, Kadın – Erkek Eşofman Altı 99 TL, Kadın – Erkek Terlik 69 TL, Letoon Erkek Casual Ayakkabı 299 TL, Kadın Bere 49 TL, Flamlı Eşarp 45 TL, Kadın Polar Şal 79 TL, Kapı Altı Rüzgar Önleyici 24,50 TL olacak.

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