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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:42

BİM 21 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 21 Kasım 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Queen 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 134 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca İç giyim ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar göze çarpıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Öğretmenler Günü için hazırlanan canlı çiçek çeşitleri yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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