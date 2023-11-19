BİM 21 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım ve Hijyen grubunda seçili ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak. BİM'de bu hafta Bebek Bezleri uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler oluyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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BİM 21 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'de bu hafta salı günü; Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 99,75 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca İç Giyim ve çorap grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

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BİM 21 Kasım Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Eros Atlet 59 TL, Eros 3'lü Slip 75 TL, Eros 2'li Boxer 109 TL, Bolero Ev Patiği 27,50 TL, Orkide Canlı Çiçek 125 TL, Casilli Dantelli Slip 32,50 TL, Kalanchoe 3'lü Set 49,75 TL, Golden Rose Lip Gloss 65 TL, Claderm Kil Maskesi 6,75 TL, Lionesse Saç Fırçası 49,50 TL, Saksı Çiçek Mix&Go 24,75 TL, Blume 200'lü Peçete 29,50 TL,Bolero Külotlu Çorap 34,50 TL, Eros Likralı İp Askılı Atlet 55 TL, Queen 12'li Kağıt Havlu 105 TL, Antoryum Canlı Çiçek 99,50 TL, Comfort Family Soket Çorap 55 TL, Comfort Family 5'li Soket Çorap 55 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu salı temizlik ve hijyen ürünleri kapsamında; Kotex Hijyenik Ped 65 TL, Agu Baby Bebek Bezi 195 TL, Colgate Diş Macunu 29,75 TL, Bingo 8 Kg Toz Deterjan 195 TL, Lionesse Sırt Banyo Kesesi 35 TL, Elidor Şampuan Çeşitleri 82,75 TL, Ece Çöp Torbası Çeşitleri 12,75 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 97,50 TL, Cif 2×750 ml Lavabo Fayans Temizleyici Krem 69,50 TL, Yumoş 1440 ml Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 79,50 TL, Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 124 TL, Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 19,50 TL, Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL, Dermokil 300 ml Killi Krem 45,75 TL, Bingo Soft 5 Litre Yumuşatıcı 89,75 TL, Wellnax 50 gr Desenli Wc Blok 19,50 TL, Senfoni 4 Litre Sıvı Sabun Çeşitleri 55 TL, Koroplast 5'li Oluklu Bulaşık Süngeri 17,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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BİM aktüel ürünler kataloğundaki kişisel bakım ürünlerinde ise; Lionesse Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 35 TL, Makeover 10 ml Sıvı Allık 34,50 TL, Palmolive 500 ml Duş Jeli 49,50 TL, Angie 150 ml Vücut Spreyi 39,50 TL, Naturalove Lip Balm 49,75 TL, Angie 75 ml El Kremi 21,50 TL, Golden Rose Oje 25 TL, Makeover 20 gr Dudak Peelingi 39,50 TL, Makeover 20 ml Serum Fondöten 36,50 TL,

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Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL, Lionesse Sıyırıcılı Metal Tırnak Törpüsü 25 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 99,75 TL, Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL ve Repute – Cronicmen Deodorant 32,50 TL'den satılacak.

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BİM aktüel kataloğundaki hijyen ürünlerinin devamında; Bind Activit 3×15 gr Kireç Çözücü Tablet 30 TL, Sleepy Citrus 3×15'li Islak Cep Mendil 17,50 TL, Mr.Green 3'lü Temizlik Bezi Mikrofiber 29,75 TL,

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Omo Cold Power 2470 ml Sık Yıkananlar 125 TL, Kotex 56'lı Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz 49 TL fiyattan satışa sunulacak.

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BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan katalogta dikkat çeken ürünlerin başında kışlık giyim kapsamında çorap ve patik çeşitleri geliyor. BİM'de bu hafta; Penti 4 Mevsim Külotlu Çorap 49,75 TL, Penti 4 Mevsim Pantolon Çorabı 24,75 TL, Antonio Kalın Termal Külotlu Çorap 155 TL, Comfort Family Çocuk Havlu Soket Çorap 19,50 TL, Comfort Family Kadın – Erkek Havlu Soket Çorap 23,50 TL'den satılacak.