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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:33

BİM 20 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 20 Ekim Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Teknolji ve Elektrikli Ev Alatleri, Isıtıcılar, Bebek Tekstil ve Bebek Bakım Ürünleri, Çok Amaçlı Dolaplar, Örgü Yumak Çeşitleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Oyuncak grubunda muhteşem ürünler yer alıyor.

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