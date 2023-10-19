BİM 20 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 20 Ekim 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı.

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BİM'de bu hafta; Televizyondan elektrikli ısıtıcıya, Ahşap dekoratif kutu çeşitlerinden katlanır yatağa, Aspiratörden bebek ürünlerine varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ısıtıcılar geniş yer kaplıyor.

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BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor.

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BİM'de 20 Ekim Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu.

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BİM'e bu cuma; Kumtel Dilimli Radyatör 1499 TL dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.

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Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Adore 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1499 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 20 Ekim Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Nordmende 43 İnç FHD Android TV 5,799 TL, TV Askısı RGB Led Aydınlatma 129 TL, Fakir Şarjlı İnovator Dik Süpürge 5999 TL, Braun Multiquick Blender Set 2099 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2699 TL'den yer alıyor.

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