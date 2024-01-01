BİM 2 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta salı günü; Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Cipsler, Donuk Ürünler, İç Giyim Ürünleri, Temizlik ve Hijyen Ürünleri, Bebek Bezleri grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları
BİM 2 Ocak Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dost 2 Litre %1.2 Yağlı Ayran 34,50 TL, Altınkılıç 1 Litre Çilekli Kefir 41,50 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 89 TL, Binvezir 1 Kg Taze Kaşar Peyniri 189 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 119 TL'den yer alıyor.
BİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerin devamında; Dost 1 Litre Yarım Yağlı Pastörize Süt 22,50 TL, Ayder Çiftliği 400 gr Topak Tereyağı 99 TL, Coşkun 300 gr Yarım Ay Sucuk 95 TL, Performans 150 gr Hindi Füme 29,90 TL, Namet Soslu Köfte Çeşitleri 48,50 TL, Fiskobirlik 650 gr Kakaolu Fındık Kreması 89,50 TL, Prochips 50 gr Protein Cipsi Çeşitleri 15 TL fiyattan satışa sunulacak.
BİM'de bu salı Süt ve Süt ürünleri kapsamında; Levent Börek 400 gr Ispanak & Peynirli Börek 67,50 TL, Superfresh 475 gr Pizza Karışık 67,50 TL, Balık Dünyası 500 grPalamut Dilim 56,50 TL, Superfresh 500 gr Patatesli Rulo Börek 36,75 TL, Feast 450 gr Patates Kroket 24,50 TL, Alo 8 Kg Toz Deterjan 275 TL'den satılacak.
BİM'de bu hafta; Platinum Plus 40'lı Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 209 TL, Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 42,50 TL, Viking 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 82,50 TL, Fakir Parkett 1000 ml Ahşap Temizleyici 29,75 TL, Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 54,50 TL, Koruma 500 ml Wc Temizleyici Aktif Köpük 49,50 TL, Selsil Pak 500 ml Köpük Temizleyici Sprey 37,50 TL'den satılacak.
BİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerde; Sleepy Extra Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL, Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 135 TL, Pofu 2 Katlı Kağıt Havlu 25 TL, Jenny&Willy 60'lı Islak Tuvalet Kağıdı 25 TL, Solo 50'li Doğal Hijyen Islak Havlu Elma Sirkesi -Karbonat 18,50 TL, Head&Shoulders 600ml+350 ml Şampuan 209 TL, Dalan Antik Katı Banyo Sabunu 49,50 TL, Arko 150 ml Sprey Nemlendirici Krem 58,50 TL, Flormar Lip Balm 59 TL, Himalaya Diş Macunu 35 TL olarak raflarda yerini alacak.