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BİM 2 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







BİM'de bu hafta salı günü; Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Cipsler, Donuk Ürünler, İç Giyim Ürünleri, Temizlik ve Hijyen Ürünleri, Bebek Bezleri grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları