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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 14:28

BİM 2 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Ocak 2024 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Alo 8 Kg Toz Deterjan 275 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Cipsler, Donuk Ürünler, İç Giyim Ürünleri, Temizlik ve Hijyen Ürünleri, Bebek Bezleri grubunda seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Süt ve Süt ürünleri geniş yer kaplıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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