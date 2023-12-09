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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 16:53

BİM 12 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 5 Aralık aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım ve Hijyen grubunda seçili ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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