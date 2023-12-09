BİM 12 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 12 Aralık 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; Torku 5 Kg Buğday Unu 67,50 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca Çocuk bezleri, Temizlik ve hijyen ürünleri, Bakliyatlar ve Atıştırmalık grubundaki ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar göze çarpıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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BİM'de bu hafta salı günü; Bujiteri, Temizlik ve Hijyen, Bakliyatlar, Hazır Gıdalar, Kahvaltılıklar ve Süt ürünleri grubunda seçili ürünlerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

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BİM 'de bu salı kuruyemişlerde kaçırılmayacak indirim fırsatları yer alıyor. Bu ürünlerde; Mutlu 500 gr Makarna Çeşitleri 14,50 TL, Torku 5 Kg Buğday Unu 67,50 TL, Perfect 150 gr Ekstra Yumuşak İncir 39,50 TL, Perfect 200 gr Ekstra Yumuşak Erik 39,50 TL, Perfect 200 gr Ekstra Yumuşak Gün Kurusu Kayısı 52,50 TL, Perfect 200 gr Ekstra Yumuşak Kayısı 52,50 TL, Simbat 300 gr siirt Fıstığı 130 TL, Master Nut 110 gr Barbekü Soslu Mısır 13,50 TL, Master Nut 160 gr Kavrulmuş Taze Leblebi 21 TL olarak raflarda yerini alacak.



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BİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerde; Master Nut 150 gr Kavrulmuş Badem İçi 34,50 TL, Fiskobirlik 4×27 gr Yer Fıstıklı Bar 18,50 TL, Fiskobirlik 200 gr Fındık Kremalı Küp Gofret 32,50 TL, Süsse 1000 gr Kakaolu Petibör Bisküvi 37,50 TL, Miskos 220 gr Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 39 TL, Miskos 220 gr Kako Kaplamalı Pişmaniye 39 TL, Miskos 150 gr Sade ve Kakolu Pişmaniye 21,50 TL, Miskos 240 gr Kastamonu Çekme Helva Çeşitleri 39 TL'den satışa sunulacak.

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BİM 12 Aralık Salı kataloğunda satışa sunulacak olan Atıştırmalık, Çikolata grubundaki ürünlerde ayrıca; Dankek Magma 210 gr Çikolata Dolgulu Mini Kek 27,50 TL, Luppo 322 gr Mega Paket Sandaviç Kek 44,50 TL, Ülker 3×81 gr Mini Çokoprens 25 TL, Patiswiss 90 gr Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL,

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Temel ihtiyaç kapsamındaki ürünlerde ise; Eker 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 119 TL, İçim 1 Litre Yağlı Süt 19,50 TL, Altunkılıç 1 Litre Meyveli Kefir 42,50 TL, Meysu 2,50 Litre Gazlı İçecek 27,50 TL, Fresher's Gurma 300 gr Aromalı Granül İçecek Çeşitleri 34,50 TL, Cafe Crown 400 gr Salep 79,50 TL, Cafe Crown 400 gr sıcak Çikolata 79,50 TL, Efor 1000 gr Karadeniz Siyah Çay 89,50 TL, Doğuş 20'l Yeşil Çay Çeşitleri 21,50 TL olacak.

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BİM'de bu salı kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. Nivea 50 ml Kırışılık Karşıtı Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 82,50 TL, Neutregana 300 ml El ve Yüz Besleyici Bakım Kremi 55 TL, Veet 100 ml Tüy Dökücü Krem 62,50 TL, Kiva Peeling Pad 18,50 TL'den satılacak.

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BİM aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünlerin devamında; Maylo 32 Rulo Tuvalet Kağıdı 129 TL, Maylo 12 Rulo Tuvalet Kağıdı 90 TL, Maylo Çek Al Mandilana Kokulu Puf Mendil 29,50 TL, Johnson's Baby Bebek 500 ml Şampuanı 39,75 TL, Hyper Hygo 750 gr Ultra Çamaşır Suyu 19,50 TL, Miss 1 Litre Arap Sabunu 29,75 TL, Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 32,50 TL, Quick Dish Bulaşık Eldiveni 13,50 TL, Mr. Green Temizlik Bezi Seti 85 TL, Mr. Green Çiçek Desenli Bulaşık Süngeri 25 TL, Soft 20'li Sunum Peçetesi 29,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

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BİM'de bu hafta; Lionesse Topuz Fırçası 45 TL, Diva 100 gr Maske Sabunu 19,75 TL, Slazenger 150 ml Deodorant 65 TL, Dk Gent 75 ml Diş Macunu ve Diş Fırçası 45 TL, Dk Dent 50 ml Çocuk Diş Fırçası ve Diş Macunu 42,50 TL, Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 18,50 TL, Kadın-Erkek Kışlık Çorap 17,50 TL, Çouk Külotlu Çorap 42,50 TL'den satılacak.

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Rafello 40 gr Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 19,50 TL, Eti Karam 95 gr portakallı Bitter Çikolata 24,50 TL, Keyifçe 400 gr iri Kırık Ceviz İçi 94,50 TL, Mancha 70 gr Karamel Kaplamalı Patlamış Mısır 9,50 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL, First 2×27 gr Meyve Aromalı Sakız 19,50 TL, Bebeto 160 gr Elma Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker 13,0 TL olarak raflarda yerini alacak.