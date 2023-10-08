BİM 10 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'de bu hafta salı günü; Temizlik ve Hijyen, Kişisel Bakım, Süt ve Süt ürünleri, Hazır Gıdalar, Kişisel bakım ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve kuruyemiş gibi onlarca çeşit ürün yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları
BİM 10 Ekim Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; El – Ayak Maske Çeşitleri 29,75 TL, Evcil Hayvan Tarama Tarağı 85 TL, Barbie Kancalı Duş Tarağı 26,50 TL, Difaş Proclinic 2'li Diş Fırçası 45 TL, İpana 100 ml Diş Macunu 39,50 TL'den yer alıyor.
BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Kadın Yarım Konç Havlu Çorap 21,50 TL, Comfort Family Kadın Sporcu Tayt 65 TL, Comfort Family Erkek Ribana Atlet 49,50 TL, Comfort Family Çocuk Külotlu Çorap 37,50 TL, Comfort Family 2'li Kadın Ecocell Slip 38,50 TL, Comfort Family Erkek Havlu Bel Boxer 39,50 TL, Comfort Family Kadın Ecocell İp Askı Atlet 42,50 TL, Comfort Family 5'li Kadın – Erkek Soket Çorap 45 TL fiyattan satışa sunulacak.
BİM'de bu salı süt ve süt ürünleri kapsamında; Torku 1 Litre Limonata 19,50 TL, Pınar 1 Litre Kefir 27,50 TL, Torku 500 gr Tereyağı 125 TL, Pınar %18 Yağlı Krema 19,50 TL, Banvit Donuk Baget Piliç 49,50 TL, Torku 2 Litre Beyaz Sirke 24,50 TL, Torku 1 Kg Pilavlık Bulgur 20,50 TL, Torku 1 Kg Köftelik Bulgur 20,50 TL, Superfresh 450 gr Garnitür 18,50 TL, Indomie 10'lu Körili Noodle 46,25 TL olarak raflarda yerini alacak.
10 Ekim BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Dost 2 Litre %1.2 Yağlı Ayran 32,50 TL, Torku 500 gr Dana Kangal Sucuk 129 TL, Torku 2000 gr Tam Yağlı Yoğurt 59,50 TL, Torku 400 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 89 TL, Torku 220 grVakum Kokteyl Sosis 59,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 29,50 TL, Karper 300 gr Üçgen Peynir 49,50 TL, Danone 90 gr Süprix Çilekli Yoğurt 13,50 TL,
Mehmet Efendi 250 gr Türk Kahvesi 79,50 TL, Yanar Döner 700 gr Donuk Piliç Yaprak Döner 99 TL, Levent Börek 400 gr 3 Peynirli Adana Böreği 59,50 TL, İçim 1000 gr Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri 155 TL'den satılacak.
Ayrıca; Dushy Peeling 500 ml Etkili Duş Jeli 29,75 TL, Dalin 150 ml Bebek Kolonyası 39,75 TL, Dalin 200 ml Kolay Tarama Spreyi 55 TL, Naturalove Yıkanabilir Tüy Toplama Rulosu 55 TL, TL'den satılacak.
BİM'de bu hafta; Pınar 250 gr Mısırlı Peynirli Kroket 35 TL, Torku 2 Kg Buğday Unu 29,50 TL, Torku 700 gr Pötibör 26,50 TL, TL olarak raflarda yer alacak.
BİM kataloğunun indirim reyonlarında; Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 55 TL'den satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta bujiteri ürünleri kapsamında; Barbie Mandal Toka 42,50 TL, Blenior 25 cm Ağda Bezi 19,50 TL, Sesu 250 gr Ilık Ağda 29,50 TL, Renkli Pelüş Ponponlu Taç 25 TL, Naturalove Sarkıt Küpe 39,50 TL fiyattan satışa sunulacak.