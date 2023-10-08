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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 12:06

BİM 10 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Uzaktan kumandalı led ampül, kadın-erkek iç çamaşırı, Kuruyemişler ve Torku marka süt ürünleri indirimli fiyatlarla yer alıyor. BİM'de bu hafta ayrıca Torku 2000 gr Tam Yağlı Yoğurt 59,50 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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