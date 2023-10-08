BİM 10 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayında!

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BİM'de bu hafta salı günü; Temizlik ve Hijyen, Kişisel Bakım, Süt ve Süt ürünleri, Hazır Gıdalar, Kişisel bakım ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve kuruyemiş gibi onlarca çeşit ürün yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları